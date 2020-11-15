瑞士安達國際鋼琴大賽首獎得主、鋼琴家安德魯．泰森再度來台，今年遇上疫情，他在音樂會前一個多月，早早就來台隔離，已出關好一陣子，日前舉辦大師班，他表示，彈琴就像一名好廚師，「既要懂得照食譜的步驟，但也要懂得變通，有自己的意見。」

大師班當天演出曲目包括德布西前奏曲、舒曼的鋼琴協奏曲以及拉赫曼尼諾夫第二號鋼琴奏鳴曲。泰森表示，他鼓勵學子多聽早期錄音，「在數位資訊時代之前的演奏者，沒有太多聆聽版本選擇，聽音樂也不方便，更須要有想像力，他們的演奏可聽見自由度與想像力。」

席間泰森為學子示範彈奏技巧並表示，腦中的想法如何牽動演奏效果呈現，「例如一個和弦有五個音，第一層是先做到讓五個音可以整齊且平均地彈奏，但更進一步，我們可以思考，其實五個音可以有各自的音色，只是一次同時間彈出來。」

此外，泰森也鼓勵學子在演奏上展現自信，自信能讓音樂發揮得更全面，他對其中一位學子表示，「我坐在你身旁，可直接感覺到你想表達的事情，但是在台下的觀眾，距離你較遠，需要再多一點表達，才能傳達給大家。」席間泰森不斷強調，「我只是提供一個點子，但演奏方法沒有標準對錯。」

泰森畢業於音樂名校茱莉亞音樂院，來自美國北卡羅來納，是近年崛起的鋼琴家，他出生於1985年，2015年在瑞士安達國際鋼琴大賽中拿下首獎，一戰成名，去年首度來台演出，獲台灣觀眾迴響。此外，過去他也曾參與搖滾樂團平克．佛洛伊德的專輯錄製。

(中時 )