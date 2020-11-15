今又2架運8共機進入我西南空域 遭防空飛彈追蹤監控 20:242020/11/15 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8技術偵察機。國防部提供。 空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛機、1架運8技術偵察機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 (中時 ) #防空 #空軍 #西南 #廣播 #防空識別區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 最後一天吳逢源悄撤登記 張建豐無敵手 04:102020/11/14 地方新聞 熟悉聲音回來了 F-5復飛 04:102020/11/15 政治要聞 瞎妹KTV公廁前就地解放 網看傻：裡面2間沒人上 18:172020/11/15 搜奇 台大被詛咒了 教授暖心喊話：讓我們享受生活吧 08:112020/11/14 生活 空軍司令熊厚基親自坐鎮試飛 F-5型戰機特檢後今天復飛 11:212020/11/14 政治 iPhone 12 Pro Max廣角相機大一級 攝影師試拍超有感 07:122020/11/14 科技 南機場夜市清晨傳氣爆 震落冷氣機 2男1女急送醫 07:332020/11/15 社會 F-5戰機復飛 居民：熟悉的聲音回來了 18:002020/11/14 軍事 新增3例境外移入COVID-19病例 自菲律賓、印尼及克羅埃西亞入境 09:032020/11/15 財經 全球最大自貿區 RCEP今簽署 04:102020/11/15 全球財經 政治熱門新聞 川普將認敗選美國人全驚醒！林濁水爆：台灣來不及了 - 政治 政院牛肉麵案「民調」出爐 網一看數據跌破眼鏡 - 政治 關懷不變 韓團隊齊聚高雄 網友感動：愛我們的人攏底家 - 政治 阿扁一句話引發怒火 游盈隆嗆外交部長吳釗燮胡說八道 - 政治 蘇貞昌「酷吏變暖男」王世堅爆粗口轟8字：給我下台 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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