運8技術偵察機。國防部提供。
運8技術偵察機。國防部提供。

空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛機、1架運8技術偵察機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

(中時 )

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