楊雁雁隔離期間照常運動鍛鍊身體。（楊雁雁提供）

楊雁雁憑《熱帶雨》奪上屆金馬影后，該片更代表新加坡角逐奧斯卡。她今年飛來台灣力挺金馬，除了擔任頒獎嘉賓，也受邀「金馬電影大師課」擔任講師，與偶像李安並列，讓她直言緊張。她將出道10餘年的演員功夫，濃縮成近3小時精華，為超過200名學生傾囊相授。她受訪坦言生平第一次正式教課，壓力不亞於去年在台下等待揭獎的時刻，十分焦慮，只有盡量備課讓自己安心。

訪問當天剛好是她接受14天隔離的最後一日，她興奮地笑道：「我住的地方環山，看得到卻摸不到，我今天還特地和警察確認，只要過了半夜12點我就可以出門！想去看看綠葉，抱一棵樹、抱一個人也好！」楊雁雁表示：「上次封城有和家人一起，不過這次隔離，讓我體會到人和人之間的交流對我來說很重要，身體散發出的能量和溫度，和我們在網路上見面是很不一樣的事。」

楊雁雁隔離期間在陽台看山景紓壓。（楊雁雁提供）

楊雁雁為了工作來台，暫時與8歲女兒分開。（摘自臉書）

她這次單獨來台，老公和8歲女兒則待在新加坡，每天透過視訊聯繫感情，她說：「雖然女兒想跟來台灣見朋友，但在這種狀況下還是有風險。」她表示今年3月疫情大爆發時，新加坡曾嚴格實施封城，當時在家中待了一個多月，也漸漸適應日常的轉變，「當時我組了一個朋友圈，大家來自新加坡、馬來西亞、澳洲各地，固定每天傍晚5點透過視訊約運動，一次約45分鐘，那段時間我們都變得好壯喔！」

她表示前陣子疫情趨緩時，雲端揪團健身暫停了一陣子，「不過這陣子馬來西亞封城了，朋友又待在家，剛好在我來台隔離時，能繼續和大家一起練有氧運動、伏地挺身和核心訓練，做完當下很想死，但相當精實」，可說是為金馬紅毯做好萬全準備。楊雁雁本來就有每天運動的習慣，享受流汗的舒暢感，因此在飯店也沒有閒著，過著相當自律的隔離生活，「不過大概到了第8、9天快瘋掉了，腦子開始胡思亂想，那天我就做了3小時的運動！」

楊雁雁今年擔任金馬獎頒獎嘉賓及大師課講師。（金馬執委會提供）

楊雁雁表示自己出國工作，離家超過3周，所以參加完金馬獎頒獎典禮後，就會趕緊回國與家人團圓，不過也得再接受7天的居家自主隔離，中間還得在國際艾美獎的線上頒獎典禮亮相。她憑HBO劇集《影匿人生》入圍最佳女主角，並笑說：「還滿神奇的，因為疫情關係整個步調變得有點怪，雖然人都很忙，但就出不了門口！」

她也分享新加坡的防疫控制得宜，並感嘆說道：「我還記得去年金馬獎我們來的時候，買口罩還要排隊呢！一年好快，一眨眼就過去了！這回再過來，可以買一些小朋友的口罩，因為台灣設計比較多款！」至於觀眾期待何時再看到新作品，她說：「目前都還在談，或許是明年拍攝，後年或許才有機會看到。」金馬獎頒獎典禮於本週六21日舉行。

(中時 )