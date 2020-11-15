李亦捷跌落泳池拖著李國毅下水。（三立提供）

三立、華視新八點華劇《廢財闖天關》17日首播，台北電影獎影后李亦捷劇中飾演有「吸禍體質」的「十世衰女」，衰事不斷，走路跌倒、鞋跟斷掉是平常事，戲外曾因溺水對下水有深刻恐懼陰影的她，更慘摔進泳池，還拖李國毅「下水」。

李亦捷這次拍落水戲，沒有做任何準備，「因為怕就是會怕，所以好像也沒多做什麼建設，內心想著如果出事一定會有人來救我」，一旁的李國毅很想親身示範一次給她看，但因為自己只有一次落水的機會，只能在池邊給她些建議並陪她聊天，讓她不要著急慢慢來放輕鬆，好讓李亦捷安心。李亦捷開玩笑說，這次自己沒有跳「奇怪的舞」來放鬆，是因為真的很依賴李國毅，「他一來救我，我就真的像找到救生圈那樣一直抱著他」。

李國毅以前就拍過落水戲，回憶過去在溪流拍攝時有太多不確定性，每次都會拍到發抖或受傷，這次他則不擔心要掉進泳池，還能自在地做出想要的動作，「原本希望從女主角頭上飛過再入水，但考慮到安全性，最後還是用側翻到女主的側邊，對兩人都比較保險」。他擔心李亦捷水性比較不好，加上水池有120公分，水溫只有20度，要表演溺水真的需要一點技巧，對不熟悉水的人其實挺難的，反倒是大家要李國毅小心，倒栽不要頭撞到了池底。

李國毅英雄救美。（三立提供）

李亦捷拍落水戲有李國毅保護不害怕。（三立提供）

李亦捷表示，落水時腦中一片空白，只覺得身體很冷很冷，溫差甚至讓她覺得心臟有種停一秒的感覺，耳朵也一直有水灌進去，「只想趕快找鏡頭的位置，怕飄到太旁邊，但又要有溺水感，所以其實壓力很大」。

平常膽子很大的李亦捷，遇到水就不行，覺得幾年前溺水又活過來是老天、神蹟拯救她的。有了這次的落水戲經驗，她笑說下次下水一定會更好，但自己內心不是很想再下水，但如果真的有需要，只希望李國毅一定要在身邊，「這次拍戲真正感覺到英雄救美，李國毅很常拯救我，我每次跟他拍的

(中時 )