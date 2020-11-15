今年金馬獎電影「親愛的房客」獲得「最佳劇情長片」等6項提名。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

「親愛的房客」80％場景在基隆拍攝。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

今年金馬獎電影「親愛的房客」獲得「最佳劇情長片」等6項提名，片中有80％電影場景都在基隆拍攝，基隆市政府15日舉辦抽獎活動集氣，盼能在頒獎典禮大獲全勝，民眾只要到「魅力基隆」臉書按讚留言，就有機會抽中親愛的房客電影原聲帶。

觀銷處曾姿雯處長表示，今年金馬獎獲得「最佳劇情長片」等6項提名的《親愛的房客》，片中有80％電影場景都在基隆拍攝，而基隆有山海及港口美景，加上近年積極推動各項重大建設，城市蛻變過程中，展現許多無法言喻的特殊人文風情。

觀銷處指出，2年前市府建置「隆來拍電影」，提供相關協助拍攝的服務資訊，目前協拍件數顯著成長，近期從35件增至170件，成長幅度高達5倍，也讓基隆的城市形象成功行銷海內外。

這次為替《親愛的房客》電影集氣加油，前進金馬獎，市府在「魅力基隆」臉書辦理集氣抽獎活動，有機會抽中親愛的房客電影原聲帶、電影票等多項大獎，更邀請大家除進戲院觀賞電影外，也一起找尋電影中在基隆拍攝的場景。

(中時 )