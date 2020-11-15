科技日新月異，人工智慧外骨骼機器人的應用也逐漸走向醫療復健領域。衛福部新營醫院創南台灣醫院先例，下月將引進高科技復健機器人，新營醫院院長王裕煒表示，透過機器人輔助治療搭配傳統復健治療，讓患者恢復的更好更快，提升復健的質與量。

新營醫院復健科主任倪昊白說明，這套設備每套約200萬元，每堂課50分費用約2500元，不過健保尚未給付。行動不便的患者穿上外骨骼機器人後，可以重新邁出步伐，走出家門，做自己身體的主人，這是在臨床上看到最大的改變。

機器人復健是針對因中風、脊髓損傷或外傷性腦損傷等不同疾患而失去運動功能的病人，使用上下肢機器人輔助復健治療，讓患者在安全的輔助下，提早進入功能性活動訓練。透過高強度與反覆的練習，促進神經系統的可塑性，有效地在最短時間達到最佳功能復原的成效。

外骨骼裝置有生理感測器，可主動偵測穿戴者的關節動作變化，配合使用者的能力，在適當的時候給與輔助力，包含走路、起立、坐下、蹲、跑、上下樓梯等動作所需的離心／向心力。對於走不好、走不遠、步態異常，上下樓梯困難者，有60％~90％的使用者覺得功能大有改善。

除了下肢復健，上肢的部分，機器人可針對神經肌肉骨骼損傷造成手部功能障礙的患者，結合機械結構來執行手部訓練，協助其復健治療。鏡像手套提供多種訓練模式，利用健側手帶動患側手控制動作，訓練掌指開合、抓握、取物的能力。

在機器人設備密集的互動與帶領下，讓治療變得有趣，更有變化，進而提高病患參與治療的動機，透過重覆練習、直接的本體感覺回饋、多元的動作設計，可有效促進受損大腦區域的神經再連結，重塑神經-肌肉-骨骼系統的動作控制功能。

針對一般中風後復健患者，借由機器人設備的輔助，病患在早期即可進入功能性訓練模式，將可更快達成獨立行走的目標；人工關節置換術後患者，為了避免癒合期人工關節的位移，延緩運動治療的時間，因此術後肌力減退與肌肉萎縮，時為常見。

外骨骼系統提供術後個案，在關節穩定的狀況下，及早開始下肢的訓練，不僅有利於功能的恢復，更有效減少術後固定期的影響。

(中時 )