港媒報導，大陸有關方面正在研究制定「台獨」頑固分子清單，將採取嚴厲制裁措施，終身追責。對此，陸委會回應，對岸刻意操作此種極端偏激議題，煽動兩岸對立情緒，只會徒勞無功、適得其反。

親北京的香港大公報今天報導，稱從「權威渠道」獲悉 ，「針對島內外台獨勢力活動猖獗、氣焰囂張，為予以有力打擊，大陸有關方面正在研究制定台獨頑固分子清單」，對涉獨、謀獨分子，及其金主等主要支持者，採取嚴厲制裁措施，包括依據大陸《反分裂國家法》及《刑法》、《國家安全法》有關「分裂國家罪」等條款繩之以法，終身追責。

陸委會表示，中共是集權專制國家，始終運用武力霸凌與強制法律手段，來威脅對待與其意見不同的人士，以逼迫妥協。

陸委會說，對岸刻意操作此種極端偏激議題，意圖恫嚇台灣自我限縮審查、煽動兩岸對立情緒，已破壞台海和平穩定，只會徒勞無功、適得其反。

陸委會指出，中華民國是民主自由國家、台灣人民堅定既有的主體意識與價值理念，不會因威脅而讓步，北京當局唯有放棄非理性、非和平的方式處理問題，正視兩岸分治現實與尊重台灣民意，真正思考正向明智之舉，以務實溝通化解政治分歧，方能避免其單邊錯誤行徑所衍生的負面後果。

(旺報 )