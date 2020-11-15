社會局長彭懷真說，社創基地持續培育團隊，強化中部地區社會創新能量透過公私協力平台，持續協助社會創新團隊成長發展。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府社會局委由民間單位執行的台中社會創新實驗基地，15日舉辦為期2週的成果展，將近30個團隊展出一年來的努力成果；包括運用海線在地材料製作的時尚包，改造後的荷蘭傳統桌遊，還有台中在地劇團演出紀錄。今日彭局長與3位海歸創業者與談，期待團隊們可以跟社會局有更多服務創意激盪的火花。

社會局長彭懷真說，社創基地持續培育團隊，強化中部地區社會創新能量透過公私協力平台，持續協助社會創新團隊成長發展。進駐社創基地的團隊，需要針對自己的服務去設想市場方向、客源開拓，進而產生量能，社會局希望藉由社創基地提供的輔導服務，協助更多致力於打造美好台中的創新團隊。

3位創辦人中，福客堂社會企業呂文琛在荷蘭經商30年，現在推動銀髮族在地生活、健康老化服務；海漂計畫陳又齊，曾任跨國精品公司品牌總監，運用台中海線在地原料，加工開發時尚包。

唯劇場的張庭溦，離開新加坡職業劇團後投入戲劇教育，包裝台中在地文化，在圖書館、社區和學校各地演出。他們鼓勵更多在地團隊一起投入社會創新的領域，共同推動台中社會創新發展。

彭懷貞也幫進駐團隊之一的視多障協會宣傳，希望大家在台新銀行「你的一票 投其所好」活動中，投票支持該協會；並邀請民眾11月21日早上10時至下午5時，到市府廣場參加身障園遊會，只要收看11月17日的社會局臉書直播節目，就有機會獲得免費園遊券。

(中時 )