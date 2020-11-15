風水坪水土保持戶外教室以防治工法工程為主，有環山擁抱、綠地草原、樹林與步道適合親子或機關團體進行知識探索。（馮惠宜攝）

南投家扶中心230多位受扶助家庭以及來自全國的認養人，15日共同在環境多元性及生物多樣性的風水坪戶外教室，一起度過溫馨、享受大自然的相見歡體驗活動。

行政院農業委員會水土保持局全國共約有18處戶外教室，南投分局風水坪戶外教室以土石流防治工法為主，有豐富的自然生態，非常適合學校團體或是機關參訪體驗；這次水土保持局南投分局與南投家扶中心合作，舉辦《因為有你，有愛無礙》相見歡活動，希望能讓受扶助家庭及認養人，在寬敞的大草原上，享受大自然風光外，也感受被大地擁抱與關懷的甜蜜。

南投分局分局長陳榮俊指出，風水坪水土保持戶外教室，雖然以防治工法工程為主，但在環山擁抱、綠地草原、樹林與步道的營造下，是一處適合親子或機關團體知識探索的的好地方；希望此次參與的大小朋友，除享受親子歡樂時光外，又可認識水土保持土壤沖蝕觀測及豐富的生態環境，更體驗到刺激的水保大地歷險，由多款VR虛擬實境、體感跳舞機、互動投影遊戲及富有創意的教具教材，透過寓教於樂的方式讓小朋友認識水土保持。

(中時 )