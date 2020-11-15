美國總統大選延燒至今，拜登入主白宮幾成定局。不過，北韓迄今仍未向拜登道賀，由於拜登當選恐翻盤現任總統川普的對北韓政策，不但雙邊領導人峰會恐成絕響，更可能恢復美國與南韓軍演、加強經濟制裁，讓金正恩成為全球最不希望拜登當選的領導人。

美國有線電視新聞網15日報導，僅管拜登已勾勒入主白宮後的優先事項，卻未提及北韓讓相關政策仍模糊不清。不過，與川普不同的地方是，他已劃下底線不願與金正恩在無條件下會面，未來雙方外交關係將建立在「有原則的基礎上」。

有鑒於過去北韓常在美國新政府成立初期，上演「戰爭邊緣政策」；好比川普2017年就職甫數週，北韓就試射飛彈。此番拜登上陣北韓是否會送出「大禮」，則有不同看法。

拜登與川普針對北韓政策交鋒。

首爾延世大學教授魯樂漢分析，對金正恩來說，飛彈試射效益已不像4年前那樣高。川普任內北韓已證明擁有可打到美國任何地方的洲際彈道飛彈，2017年核試驗更讓他走入核子俱樂部；加上美方制裁導致經濟困境，年初以來一系列颱風、洪水，雖然金正恩說國內沒有人感染新冠肺炎，但內部壓力讓他需將目光轉至內部。

過去擔任歐巴馬副的總統時，拜登就經歷北韓在就任初期送上核試驗與長程飛彈試射；身為外交老兵，歐巴馬時期的「戰略忍耐」政策，還是讓北韓核武與飛彈能力坐大，拜登未必會「歐規拜隨」。

相較於歐巴馬持續制裁逼迫平壤走上談判桌，拜登更希望外交解決，而自己更多的參與其中。無核化與強調有原則外交將是拜登對北韓政策的基礎；不過，只要北韓採取試射飛彈等挑釁行動，就會改變拜登政府的盤算。

前美國國務院亞太副助卿李維亞(Evans Revere)分析，一旦平壤挑釁，拜登會恢復大規模與南韓的軍事演習，向朝鮮半島展開新軍事部署，施以較現有措施更為嚴峻的制裁，目地再於孤立、弱化與施壓平壤。

對於未來是否可能有「拜金會」，CNN認為除非平壤同意削減核武能力，否則雙邊峰會恐成絕響。

相較之下，川普的北韓政策充滿個人主義。川普樂於與金正恩發展親密關係，這在歷任總統中獨樹一格。雖然核議題最終仍觸礁而未有進展，卻賦予金正恩在全球舞台上的合法性。

曾國務院北韓政策特別代表尹汝尚認為，川普落選肯定讓北韓特別失望。對平壤來說川普很重要，因為他和金正恩舉行3次峰會，是雙方歷史前所未見者。

川普從不吝惜展現與北韓領導人的親密關係，甚至將金正恩27封來鴻形容為「情書」。相較之下，拜登則激烈抨擊川普對平壤態度過於親暱，削弱美國制裁的力道。在總統辯論會上，拜登更譏諷川普的「麻吉是位惡棍」，甚至在整個選戰過程多次高分貝砲轟北韓。因此，金正恩恐成為全球最不希望白宮主人換人的領導人。

(中時新聞網)