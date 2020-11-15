赤腳精靈青山茶音樂茶會，吸引民眾品茗聽音樂。（廖志晃攝）

赤腳精靈青山茶音樂茶會，八卦山上茗閒情。（廖志晃攝）

赤腳精靈青山茶音樂茶會，賓主盡歡。（廖志晃攝）

赤腳精靈窯烤麵包，頗具特色。（廖志晃攝）

南投市八卦山上的「赤腳精靈」景觀餐廳，15日舉辦別開生面的「青山茶音樂茶會」，茶師披上紅圍巾，賓客則穿著黑色上衣，寓意「紅水黑大扮」；眾人在午後金黃陽光下，悠閒品茗、聆賞絲竹演奏，度過美好時光。

「赤腳精靈」景觀餐廳執行長張德修表示，南投市盛產青山茶，為了協助茶農行銷在地好茶，特別舉辦音樂茶會，並邀請國樂團演奏古箏、琵琶及笛子等樂器；音樂茶會透過網路報名，吸引來自全國各地民眾，因此，茶會兩場次都爆滿！

張德修說，由於茶會報名踴躍，為感謝大家熱情支持，因此加碼回饋，穿著黑色上衣到場的參加茶席者，贈送「赤腳餅」當禮物，「紅水黑大扮」也為茶會增添趣味。

「赤腳精靈」景觀餐廳位於八卦山制高點，可以賞鷹及俯瞰彰化平原，展望絕佳，已經成為縣道139線上觀光亮點；柴燒窯烤麵包也是一大特色，而且品項繁多，還有現在最流行的生土司，提供消費者多元選擇。

(中時 )