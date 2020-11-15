繼王俊凱因為學業離開《中餐廳》，後廚的生力軍幫手王鶴棣，也接著要離開西西里島回國了，臨走前林大廚準備了小禮物，上頭親筆感性寫下「味道不止酸甜苦辣，人生何止悲歡離合」，巧用滋味來比喻人生，在《中餐廳》更是相映成輝。

雖然前一夜沉浸在離別的情緒，經過一日休假後，隊友們還是各自扛起該做的事，誰知突然間，黃曉明接到獨留店裡的秦海璐狂call：「店長！出大事了！」萬事一肩扛的覇總黃曉明立刻飛奔回店內，只見秦海璐驚慌道「有陌生人闖進店裡！」正當所有人神經緊繃地到處察尋陌生人的蹤跡時，傳來一聲秦海璐的驚嚇尖叫，眾人齊回頭，頓時也楞傻了，眼前出現的人竟是蘇有朋。

蘇有朋這次回歸，讓中餐廳再激盪出一波高潮，他不但擔任特別嘉賓，還身負一項重要的特別任務，那就是必須邀請來三位義大利當地廚師，與林大廚進行交流。而為了讓外國人能夠習得正統的中華口味，將傳統餃子發揚光大，蘇有朋還現場當起秦海璐的翻譯官，即時口譯所有的製作程序，讓蘇有朋崩潰直呼「這真的是在考試！不要再考我啦！」。更多精彩內容，敬請鎖定中天綜合台每週日晚間8點；中視每週日晚間10點《中餐廳》。

(中時新聞網)