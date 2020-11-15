美國大選落幕近2周。美媒統計，總統當選人拜登共可拿下306張選舉人票，現任總統川普則是232票。川普一直冀望透過法律戰力挽頹勢，不過目前結果揭曉的13件訴訟中，已有12件敗訴，川普緊急任命私人律師朱利安尼負責監督所有訟案。專家研判，由於缺乏證據，所有訴訟下周都會遭到駁回，川普翻盤的希望也將徹底落空。

目前全美僅剩下喬治亞州尚未完成計票，預該州的16張選舉人票將由拜登拿下。自主流美媒7日報導拜登勝選迄今，川普的法律團隊到處興訟，在亞歷桑那及內華達州，案件均已撤回；喬治亞州訴訟遭到駁回；賓州律師團也已認輸；此外還傳出密西根州律師跑錯法院提告的烏龍事件。目前川普法律戰唯一１場的勝利在賓州，當地法院12日裁定，州務卿給選民數天時間修正郵寄選票上的簽名，此舉屬於越權。然而，這項判決並不足以讓川普扭轉該州的選舉結果。

據統計，單是在13日當天，川普團隊就有9件訴訟遭到駁回或是自行放棄，包括在賓州2地輸掉6場訴訟；發現無法推翻拜登勝選事實後，團隊放棄要求人工清點亞利桑那州選票；在密西根州，團隊無法阻擋底特律官員確認拜登勝選；另外，為川普在賓州打官司的「莫里斯與亞瑟事務所」（Porter Wright Morris & Arthur）在輿論壓力下，宣布退出案件，成為第3間解除川普團隊委任的律師事務所。

面對節節敗退的法律戰，《紐約時報》13日報導，川普已要求私人律師朱利安尼親自負責大選訟戰以及對外發言，並在推特上自誇擁有「超強律師團隊！」。然而，朱利安尼上周末在費城召開記者會，痛批大選詐欺頻傳，卻未提供證據，引來外界嘲諷。川普陣營幕僚擔心，朱利安尼「亂槍打鳥」的策略不僅沒用，甚至可能進一步損害川普的聲譽。

目前川普團隊仍有幾項訴訟還在進行，包括在威斯康辛州的要求多地延後確認拜登勝選，主張部分不在籍投票不應納入計票等。不過，CNN報導，因川普團隊遲遲提不出有力證據，預計本周內所有訴訟都會遭到各地法院駁回。

(中時 )