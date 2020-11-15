美國退役海軍上將、前國防部長馬提斯（James Mattis）在大選後，以首次公開評論這次美國大選，他向他的前任老闆，也就是川普總統表示「是時候讓美國回復秩序了」，言下之意暗示川普應該承認敗選。

任務與目的(task and purpose)報導，馬提斯在上周接受記者的線上訪問提到這次大選的結果，他表達對川普不承認敗選，也不願向總統當選人拜登（Joe Biden）表達友好致意，感覺相當擔憂，這可能會破壞美國的民主典範。

他也覺得現在愈來愈多的退役將領、高級國防官員表達自己的政黨傾向與支持的候選人，感覺不妥。馬蒂斯說：「當美國剛成立的那段時間，也就是喬治·華盛頓這一輩的人，在軍界有一個非政治傳統，就是高級軍官不去投總統票。他們會去投參議員、眾議員的票，也投州議員、州長的票，但他們不投總統票，這樣做的原因是，他們就不會對美國總統有偏見與喜惡。」

馬提斯表示：「選舉都是國家的短暫分裂，在這段時間，擁有部隊指揮權的將軍們，在選舉期間必須公正的看一切...一旦選舉結束後，那麼每個人都應捐棄前見，為國家共同努力。」

記者問他為什麼在選舉時不發表評論，這位前將軍回應說，他從來不評論任何政治候選人，現在也是。

馬提斯還說：「川普任命他為國防部長的消息，是自己在電視新聞得知的，在此之前從未見過川普先生。」

馬提斯在今年6月時，發布了一封公開信，對於川普過於輕忽而草率的面對喬治·弗洛伊德（George Floyd）抗議事件，感到相當的不以為然。

馬提斯當時寫道，川普「是我一生中第一次見到不試圖團結美國人民的總統，甚至連假裝嘗試都不願意做.....相反，他試圖分裂美國，如今我們正目睹三年以來這種刻意操作的後果。我們應該在沒有他的情況下重新團結起來，利用我們公民社會固有的力量。」

(中時新聞網)