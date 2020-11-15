據中華醫學會急診醫學分會和南京醫科大學校友會消息指出，12日00時05分， 大陸現代急診醫學事業奠基人之一王一鏜因病醫治無效，在南京逝世，享壽92歲。

王一鏜1929年4月生於江蘇省無錫市，於1946年考入江蘇醫學院，1951年畢業，進入現南京醫科大學第一附屬醫院心胸外科工作，為南京醫學科大學第一附屬醫院終身教授、大陸急診醫學奠基人及國際人道醫學會理事。

王一鏜十分關注大陸國內外心肺復甦發展，於1987年轉入急診醫學領域，致力於推動大陸急診醫學的創建與發展，同年，王一鏜與北京協和醫院醫師卲孝鉷一起創立中華醫學會急診醫學分會，曾擔任第三屆主任委員。2005年王一鏜在南京醫科大學康達學院創辦了全大陸笫一個急診醫學系，同年，被美國急診醫師協會授予促進國際急診醫學發展個人成就獎，此前，國際上只有5人獲此殊榮。2011年，王一鏜建議上海同濟大學附屬東方醫院成立中華醫學會災難醫學分會，並擔任名譽主任委員。

大陸公開資料指出，王一鏜一生對推動大陸急診醫學和災難醫學發展有極大的貢獻，提出了大陸發展急診醫學的「三分提高，七分普及」方針，鑽研急診醫學20多年來，他主編的《心肺腦復甦術》、《現代臨床急診醫學》、《急診外科學》、《現場急救常用技術》、《實用急診手冊》等13部著作相繼推出，2008年，長達250萬字的《王一鏜急診醫學》出版，為急診醫學的理論體系奠定重要基礎。

(中時 )