富旺國際董事長林正雄將「植樹養林」定為企業每年家庭日活動，號召員工、親友響應，每年種樹早日讓樹木成林。（盧金足攝）

地球面臨暖化，熱島效應造成城市高溫，政府推動種樹綠化，有企業號召員工參與，在南投溪頭營林區認領紅檜造林地，面積已達1公頃，造林樹木可吸收二氧化碳的碳吸存量上百噸，持續認養林地為環保綠化盡心力。

「溪頭是中台灣最佳野外自然生態教室」，富旺國際董事長林正雄15日表示，大自然展現四季變化，生態演化過程，是民眾向大自然學習的最佳場所，將自然永續美好傳承給世世代代。

樹立經典、綠動未來！富旺國際創立30周年攜手植樹養林，林正雄強調，企業社會責任接軌國際，將連結「聯合國永續發展目標SDGs」。

他說，建造房子過程中，取之樹木，用之樹木，感念大自然的恩惠，將「植樹養林」定為企業每年家庭日活動，員工、親友熱烈加入植樹行列，每年種樹早日讓樹木成林。

積極參與公益，富旺國際包括贊助惠明盲校、台灣行動菩薩協會、偏鄉國中棒球隊、溪頭認養林10年計畫、全國捐血活動等，今年擴展企業社會責任，從環境、教育、永續、社會福祉等面向，構築幸福生活藍圖。

為達到環境永續政策，營造工地採取土方循環再利用，導入廢棄物回收再利用的循環經濟策略，將基地挖出土方回填建築基地，充分降低土方廢棄量，不浪費地球資源。

執行永續目標，在客戶賞屋時，也將該永續理念分享給客戶，傳遞善念，讓下一代擁有更好的居住環境。

林正雄強調，「案子開到哪，永續目標就在哪」，全台案場一條心，目前線上共13個建案，大量使用綠色建材，並設定階段性目標，朝綠建築目標前進，打造綠化的宜居城市，企業以身作則，以行動力共同來實踐。

(中時 )