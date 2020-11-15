張庭與林瑞陽結婚十年，育有一對兒女，顏值都不錯的兩人，兒女們的長相也攤在陽光下受大眾檢視。先前因張庭在網路上分享生活日常，女兒Angela出現在畫面裡；這讓說話不留情面的網友們直說Angela完全沒有遺傳到媽媽的顏值，甚至還有人說是「最醜星二代」。

面對愛女遭批評 張庭在直播中為女兒發聲 (圖/ 翻攝自微博)

面對於網友狠酸與批評，張庭曾在某次直播中心疼的說：「請你們不要嫌棄我的女兒，我女兒喜歡小麥色，OK？」；她認為女兒是高級感、國際範，鳳眼極具中國風，非常美，當時也得到不少網友支持，認為為什麼要拿外貌評價一個人，而且還只是個小孩，更說人家的女兒關你們什麼事？不要透過網路去傷害一個小孩。

Angela 大方對著鏡頭要網友們不要再討論他的長相 (圖/ 翻攝自網路)

面對網友的批評，今(15日)，張庭與女兒合拍了一則影片，Angela大方對著鏡頭向眾網友自信的說：「你們不要再評論我的長相了，我又不是靠臉吃飯的」，媽媽張庭再繼續問，那你靠什麼？ Angela回答：「靠嘴唄，還用問。」

雖然影片是搞笑配音片，但Angela自信的態度也引來不少粉絲的讚賞，認為自信的女孩是最美的，長大肯定是大美女。

(中時新聞網)