網友所購買的炸雞排兩面一紅一灰，分別灑滿了辣粉和胡椒粉，不給金黃色的酥皮半點空隙。(摘自爆怨2公社)

雞排、鹹酥雞是國民巷弄美食，幾乎快成為國民的精神糧食。對於一些雞排愛好者來說，剛炸好的雞排除了要灑上胡椒粉外，更不能忘了灑上鮮紅的辣椒粉。一位網友分享，近日點了份雞排要求「大辣」，沒想到老闆豪邁式灑法讓整塊雞排直接被辣粉染紅。饕客們一看樂歪表示：「這樣最對味！」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上表示，近日購買雞排囑咐老闆要「大辣」，拿到實品後卻被老闆的豪邁灑法給驚呆。照片中可看到炸雞排兩面一紅一灰，分別灑滿了辣粉和胡椒粉，不給金黃色的酥皮半點空隙。這也讓原PO直呼「我知道我點的是大辣，但這是直接當粉底去用欸」，沒看過這麼多的。

照片曝光後，網友也紛紛表示「老闆很有誠意」、「這樣最對味」、「這個厚厚的一層辣椒粉好棒，超爱」、「佛心老闆，辣粉免錢」、「辣屁股辣到翻囉」。不過對於網上的饕客來說，這樣的辣度似乎只是剛好而已，網友指出，其實辣粉就算加再多辣度也有個極限，吃起來並不會太辣，只要懂吃辣，每次絕對會加爆。「以前都兩面大辣 ，而現在都兩面大辣 ，還外加一小包辣粉」、「正常不是灑到粉會掉下來嗎？」、「我都叫老闆灑雙面的辣粉說」、「還不夠紅，中辣程度」、「沒有一面紅別跟我說是大辣」。

推文也釣出雞排業者解釋，通常會要求大辣的客人都不會怕辣，所以都會加好加滿。「我們大辣都是撒兩面滿滿的，而且客人自己也說過，都敢點大辣了就是沒在怕」、「這大辣邊緣而已吧，以前打工，大辣是要整個雞排都要是紅的，太少還會被客訴說不夠勒」。不過網友也指出，買雞排最怕遇到小氣老闆說「這辣很辣喔，怕加太多會吃不下去 ！」現在還能遇到不吝嗇願意給爆辣粉的店家應該要好好珍惜。

網友指出，其實辣粉就算加再多辣度也有個極限，吃起來並不會太辣，只要懂吃辣，每次絕對會加爆。(摘自爆怨2公社)

(中時新聞網)