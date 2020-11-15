導演郭敬明因執導《小時代》系列電影爆紅，然而作家出身的他實力一直備受爭議，加上他向來有話直說，還樹立不少敵人，自從他擔任實境節目《演員請就位》的導師後，表現又引起爭議，《延禧攻略》的編劇于正都忍不住在朋友圈怒批，「矯情的不得了，全員都是道具，彷彿導演一個人在演」。

郭敬明日前在《演員請就位》中，為保失誤的學員何昶希，硬是用了S卡讓對方晉級，此舉不只現場其他導師難以接受，在網路上也受到熱烈討論，不僅如此，他提出的性轉版《畫皮》也備受爭議，他甚至因不滿學員孟子義擅改妝容，批對方的網紅臉。

種種爭議都讓郭敬明的形象大傷，一向熱愛評論戲劇圈八卦的于正，也在朋友圈發長文罵道，「極端自私的人在哄抬流量，被罵之後，又對準了全民都不喜歡的人樹立自己的專業和高要求」，他表示這雖然是商人本質，但重點是作品也不好，全部演員都是道具，只有導演一個人在演，「矯情得不得了」。

于正在朋友圈開轟。(圖/翻攝自微博)

于正怒轟，「說著噁心的詞，推進著不知所云的劇情，也就剩下BGM可以吹吹(吹噓)了！」儘管內文沒有指名道姓，但對應郭敬明近期發生的事件，網友推敲這就是在講郭敬明沒錯，也意外掀起熱議。

(中時新聞網)