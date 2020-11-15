東協10國與中、日、韓、澳洲和紐西蘭等15國15日簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），而經濟部長王美花則表示，這次降稅自由化程度跟既有自由貿易協定（FTA）相比，整體項目沒有增加很多，對台灣在東協國家中的影響不大。對此，有網友表示，「萊豬又白換了」。

對於RCEP完成簽署，王美花今受訪時指出，RCEP自由化程度跟既的FTA有比起來，沒有增加很多，時間也很長，她評估這次RCEP對我國在東協部分，影響相對不大。

RCEP簽署和王美花的回應在PTT上引起網友熱議，有些網友忍不住直言，「八成又是簽了不平等條約，怕被嗆爆乾脆不公布了」、「一句話就打死國際的經貿合作，民進黨世界第一」、「吃瘦肉精結果連屁都簽不了」、「經濟部長講這種話」、「外交部在斷交之前也都說邦交穩定，然後就斷了」、「萊豬又白換了」。

還有網友更把砲口指向新南向政策，「新南向，結果不升反降？」、「喔！所以你們的新南向政策呢？」、「你的新南向真可笑」、「表示新南向政策有跟沒有一樣？所以才沒影響囉？」

網友在PTT上討論王美花的發言。(翻攝自PTT)

(中時新聞網)