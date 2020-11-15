據統計，台灣人每人一年平均攝取約25公斤的糖，相當於10萬大卡的熱量，過多糖分除增加肥胖、代謝症候群機會，更會使血壓、血糖、血脂升高，增加心血管疾病風險。因此現代人應學會聰明挑食，選擇吃「醣」不吃「糖」。

而被譽為益生菌界米其林餐點的木寡醣，除了可減少致病菌於腸道生長、改變菌叢生態、幫助排順暢，其穩定度高、耐酸鹼等特質，尤其適用於烘焙食品中。

起士公爵一路走來堅持「4D」無添加，不添加奶油、鮮奶油、澱粉、水，營養師高敏敏表示，有了起士公爵，吃甜點成為一件很幸福的事情！而益生菌木寡糖蛋糕適合兒童、孕婦媽咪、銀髮族、減重族、血糖控制者、上班族、健身愛好者。

起士公爵在食材只添加100%頂級凝脂乳酪、殺菌液蛋、赤藻糖醇、木寡醣、菊苣纖維、滅活菌，是一款適合親子家庭安心享受療育甜點。(圖／品牌提供)

起士公爵在食材只添加100%頂級凝脂乳酪、殺菌液蛋、赤藻糖醇、木寡醣、菊苣纖維、滅活菌，希望用最頂級單純、透明化的食材，讓消費者品嚐到最純粹的味道，是一款適合親子家庭安心享受療育甜點。

益生菌也跟人一樣，需要吃食物，而木寡醣就像是益生菌的米其林餐點一樣，可以讓消化道好菌生生不息，強化消化道機能，促進新陳代謝，為健康做打底。而木寡醣在口感上有蔗糖般的風味，不會影響甜點口感，且還有其他多種好處，像是能降低蛀牙風險、熱量較低、不易使血糖偏高，另外人體在攝取木寡醣後，無法有效分解木寡醣，幾乎不會產生任何熱量，是需要血糖控制、運動健身、孕婦媽媽及小孩的最佳選擇。

(中時新聞網)