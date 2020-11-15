士林夜市悲歌！人潮銳減、骨牌式退租，在地人淚曝真相。(中時新聞網)

士林夜市是不少觀光客必逛的夜市之一，但隨著疫情的衝擊，加上觀光客銳減，現在士林夜市已不見從前人潮。實際走訪一趟，只見街道上一塊塊廣告出租看板，許多店家早已撐不下去紛紛倒閉，對此，士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山表示「這是前所未有的黑暗期，我們自食惡果！」

據《財經新報》報導，士林夜市商圈理事長蘇文山表示，自從2008年政府開放陸客來台，士林夜市一天能湧進5千名陸客，這也讓許多攤商嚐到了甜頭，便開始哄抬價格「為了賺快錢，他們追求翻桌率，不惜犧牲品質，更乘機哄抬價格」。

近年有不肖攤商，販售天價水果、骰子牛等坑觀光客的事件層出不窮，惹出不少爭議。雖水果業者目前已退出商圈，但觀光形象早已受創。蘇文山也說，這樣的後果就是失去國內消費者的信任。此外，更有在地人透露，房東貪婪藉機反漲不降租，店面待租增加，這讓可逛店家減少，觀光客自然不會光顧，形成了惡性循環。

從前的士林夜市萬人空巷，但今日榮景已不在。為了拯救現況，蘇文山透露，他們也讓許多攤商去上課，學習線上行銷和多元支付等新服務，希望能夠有所改善。

(中時新聞網)