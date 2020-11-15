唐嫣（左）與經超在《燕雲台》有射箭劇情。（WeTV海外站提供）

竇驍在《燕雲台》宛如名偵探辦案追查無緣岳父的死因。（WeTV海外站提供）

唐嫣在古裝大戲《燕雲台》演繹歷史上著名遼國蕭太后傳奇的一生，她形容飾演的蕭燕燕是歷史上傳奇女性，足智多謀，但感情路上非常坎坷，無論親情與愛情，在黎民福祉遠比個人得失還重要的前提下，都得做出無悔的選擇。而該劇最大看點就是她從集寵愛於一身的家中么女進而成為歷史上著名遼國蕭太后的過程，網友打趣：「每一個越級打怪過程，都讓唐嫣的事業線大開！」

劇中唐嫣被經超飾演的遼景帝透過權力指婚，沒想到就在懷有身孕時，她的父親卻被慘遭殺害，讓她痛不欲生，一句「我沒有爹爹了」，聽得人心都碎了，也讓該劇播出11天，網路點擊逼近10億人次大關。

由於劇中遼景帝體弱多病，因此下旨讓皇后唐嫣共同攝政，還可以自稱「朕」，表明她可代皇帝行使職權，唐嫣獻計離間謀害父親嫌疑最高的朝臣，讓其中一位升官當宰相，另外一位卻沒有升職，從而離間兩人關係，展現角色足智多謀一面。唐嫣受訪時透露，該角是她演過職位最高，在職最久的角色，每個階段都有不同的魅力。歷史上遼國蕭太后是遼國非常有才略、有作為的政治家、軍事家，年僅16、17歲就成為皇后，在遼景帝駕崩後，以承天皇太后身份，開啟了她長達27年獨自執掌遼國的政治生涯。

該劇橫跨橫店、象山、內蒙草原、上海金山等地拍攝，談到拍攝最印象深刻的事，唐嫣透露該劇拍攝戲服都要穿三層，尤其在炎熱的天氣拍攝下，就連穿盔甲也要表現得很不熱的樣子。

此外，竇驍飾演唐嫣青梅足馬戀人韓德讓，被迫與愛人咫尺天涯，他自動請纓追查無緣岳父的死案，網友形容他有如遼國名偵探般，將隱忍痛苦與無奈成熟在無聲中爆發，網友又說他堪稱是「草原最癡情輔王ACE」，儘管愛人已經嫁給他人且懷有身孕，仍癡情守候，讓人動容。

(中時 )