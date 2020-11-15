南韓蓋洛普民調顯示，下屆總統好感度的調查中，檢察總長尹錫悅排名第三。而共同民主黨代表李洛淵、京畿道知事李在明則並列第一。但另一個市調機構Hangil研究（Hangil Research）所做的民調顯示，尹錫悅是最熱門的總統人選，領先李洛淵和李在明。

蓋洛普在10日至12日針對18歲以上民眾進行了下屆總統好感度調查，結果顯示李洛淵和李在明以19%的支持率並列第一。尹錫悅以11%的支持率落居第三，但這是尹錫悅在民調中首次獲得兩位數的支持率。

尹錫悅的支持率較上月蓋洛普的民調上升了8個百分點，對此有分析稱，政府和執政黨刻意打壓尹錫悅反而提高了民眾對他的支持率。

一直與政府和執政黨對立的尹錫悅最近針對「提前關閉月城核電廠1號機組質疑」展開調查，並將矛頭指向了「台上的權力」。他的崛起顯示，愈與文在寅政府和執政黨對立，輿論就愈集中在他身上。

而Realmeter所做的另一項民調顯示，尹錫悅獲得17.2%的支持率，與李洛淵、李在明形成了三強鼎立。

但這種趨勢能否持續下去還是未知數。政治圈內很多人認為尹錫悅的支持率依靠的只是反文在寅政府的民氣，但他在保守陣營的支持率並不理想。

尹錫悅去年7月獲總統文在寅任命為檢察總長，任期於明年7月屆滿，距離2022年3月舉行的南韓總統大選僅幾個月。對於是否代表在野陣營投入選戰，他一直保持模稜兩可的立場。

(中時 )