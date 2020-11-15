中央氣象局表示，隨著「梵高」颱風登陸越南並持續減弱，對臺灣無影響，未來一周的水氣也逐漸減少。(氣象局)

隨著梵高颱風登陸越南，日本附近的高壓逐漸東移，氣象局表示，未來一周各地的天氣會逐漸放晴，迎來穩定的好天氣，只剩位於迎風面的東半部還有零星降雨。各地早晚偏涼，但白天微熱，周三（18）、周四（19）「秋老虎」發威，中南部午後有機會飆30度高溫。

中央氣象局表示，隨著「梵高」颱風登陸越南並持續減弱，對臺灣無影響，水氣也逐漸減少。明天（16日）風場為偏東風，迎風面的東半部地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，清晨低溫約19至23度，白天除了東北部高溫25-26度外，其他地區高溫均在27度以上，西半部局部地區高溫可達30度上下，但日夜溫差較大，外出建議帶件薄外套備用。

粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，未來一周北方冷空氣無明顯南下，南邊環境也不適合低壓擾動系統發展，整體水氣偏乾，除東半部偶陰雨，各地將多雲至晴好天氣，上周天氣型態變化很大。本周中午高溫持續回升，尤其是中南部到了週三、四高溫有機會超過30度，是相當典型的「秋老虎」現象。

另外，氣象局提醒，16-18日東半部（含綠島、蘭嶼）、基隆北海岸、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。18-20隨著北邊的鋒面系統開始建立，逐漸通過中國東南沿海，馬祖、金門地區將有霧️或低雲出現，交通往返恐受影響。

(中時新聞網)