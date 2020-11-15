淡海輕軌藍海線通車 600秒煙火綻放天空（戴上容攝）

晚間7時許，新北市長侯友宜抵達漁人碼頭致詞，他說淡江大橋2024年開通後，他會在上面做最棒的燈光秀，施放比「澳洲雪梨更美的煙火秀」（戴上容攝）

串聯淡水景點的淡海輕軌藍海線15日下午2點3分正式通車，新增的三站即日起免費一個月，淡海輕軌從紅樹林站沿線都擠滿搶搭的人潮，從下午到晚上活動不間斷，在淡水漁人碼頭觀海廣場舉行「藍海通車嘉年華」、600秒高空煙火秀，還有歌手畢書盡、搖滾團體八三么演出接連登場，與民眾同歡。

捷運局表示，當天下午3點於淡水漁人碼頭觀海廣場舉辦「藍海通車嘉年華」，邀請近30家攤商進駐園遊會，並邀請有蘋果劇團表演的《龍宮奇緣》、故事小劇場《探尋藍海》及在地團體演出，現場人山人海，氣氛熱絡，隨著夕陽西下，許多人潮聚集於觀景平台，欣賞浪漫的海天一色。

晚間7時許，新北市長侯友宜抵達漁人碼頭致詞，他說淡江大橋2024年開通後，他會在上面做最棒的燈光秀，施放比「澳洲雪梨更美的煙火秀」，隨後就和2.5萬名民眾一同歡慶通車並倒數煙火的到來，600秒高空煙火在天上綻放，將嘉年華會帶到最高潮，民眾看著美麗的煙火驚呼連連，接著由壓軸歌手畢書盡及搖滾團體八三么演唱，萬位民眾沉醉於歌聲中。

捷運局表示，淡海輕軌紅樹林站至淡水漁人碼頭站共8.4公里，單程票價30元，通車第一個月新增的三站供民眾免費搭乘，新北捷運公司與沿線商家推出遊程套票，首波與淡水福容飯店推出優惠住宿套票，另推出首發車紀念戳章的50元1日交通聯票。

帶著一家3口搭乘淡海輕軌的王爸爸表示，很開心輕軌串連各景點，他帶著孩子北市關渡騎腳踏車到紅樹林水筆仔園區，再轉搭輕軌一路玩到漁人碼頭，其中輕軌藍海線途經的「藍海橋」，可以遠眺台灣海峽，令他很是驚豔。

(中時 )