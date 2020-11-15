“來，這是我們醫院的網紅打卡地，大家可以拍照留念。”武漢市金銀潭醫院副院長黃朝林指著醫院樓頂最上方的燈牌，面帶笑容的招呼合影。武漢市金銀潭醫院是新冠肺炎疫情期間大家最熟悉又最陌生的醫院，幾個普通大字的背後充滿著凝重、緊張與奇跡，許多生離死別的艱難在此處發生。然而，短短9個月時間，他就從世界疫情風暴眼變成了如今的“網紅打卡地”。

探訪戰【疫】醫院 直擊金銀潭，世界疫情風暴眼

武漢市金銀潭醫院是具有近百年歷史的公共衛生醫療救治基地，是湖北省、武漢市突發公共衛生事件醫療救治定點醫院，也是疫情期間，最先收治新冠肺炎病人的定點醫院。

探訪戰【疫】醫院 直擊金銀潭，世界疫情風暴眼

作為重症患者定點救治醫院，疫情期間收治病人最早、最重、最多，全部為新型冠狀病毒感染的肺炎確診患者。最早收治確診患者、查找病毒來源、研究治療方案，從吹響打贏疫情防控阻擊戰的號角開始，金銀潭醫院始終走在疫情阻擊戰的最前沿，成為疫情中的“風暴眼”。金銀潭醫院廣大醫護人員以及各地馳援而來的白衣戰士們奮戰在疫情防控的最前沿，捨生忘死的挽救了一個又一個垂危生命，詮釋著醫者仁心和大愛無疆。院長張定宇身患漸凍症，依然堅持帶領全院醫護工作者夜以繼日戰鬥在抗擊疫情最前沿。南六病區主任陳南山臨危受命，參與兩個ICU病區建立，最多的時候，1人管理近百名病人；重症隔離病區醫生塗盛錦和同在隔離病房做護士的妻子曹珊，把酒店房間讓給外地援助醫生，把醫院床位讓給同事以車為家睡了近一個月。他們以這樣的無畏付出守著腳下的陣地，奮戰在一線中的火線，保衛著身後的人民群眾。

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2月5日，在武漢市防疫指揮部協調下，來漢探親的確診病例臺胞江先生及其家人轉至武漢市金銀潭醫院治療。在醫療戰線非常吃緊的情況下，金銀潭醫院專業、貼心的治療讓江先生非常感動。除了採用中西醫結合治療辦法、每日組織院方專家對患者的病情進行會診之外，特地將江先生安排在懂得閩南話的福建醫療隊分管病區，對其進行日常治療與心理疏導，讓江先生在陌生的城市裏感受到熟悉的家鄉味道。治病更治心，醫院從治療上、生活上、心理上處處關心照料，營造溫馨醫治環境，江先生的病情很快得到緩解。

2月17日，經武漢市金銀潭醫院積極治療，在兩次核酸檢測後，確定江先生及其2名家人的病毒核酸檢測結果均轉為陰性，符合解除隔離和出院標準，順利痊癒出院。出院後，醫院醫生依然關心江先生的身體健康，與江先生保持積極聯絡。

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目前，部分國家出現了疫情二次爆發的現象，金銀潭醫院主任醫師蔡豔萍表示，我們對境外輸入管理非常嚴格，不僅僅對入境人員進行核酸檢測與隔離，對冷鏈等物品也進行了嚴格檢測。一旦出現異常情況，立刻進行封存管控，流調人群也從密切接觸者進一步擴大，對密切接觸者的密接也統一隔離。直接從週邊把關，防止疫情的進一步擴散。

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而今，金銀潭醫院仍大步前進在救治新冠肺炎患者、研究新冠肺炎病毒的路上。

(中時新聞網)