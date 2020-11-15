52歲新加坡喜劇天王李國煌以《男兒王》入圍本屆金馬獎影帝，他為參加金馬獎頒獎典禮在台隔離，16日終於可以出關，他隔離期間沒閒著，做電台節目、拍Vlog、開直播，好友吳宗憲還用「撲克大師」幫他預測能否拿到金馬獎，結果算出「可能得獎的是別人」，李國煌開玩笑說：「沒關係，我就當他是江湖騙子，早知道就不要跟他直播。」

李國煌表示帶著平常心出席金馬盛會，「能入圍已經非常好，主要來體驗一下星光大道，認識多一點電影人，看我想見到的李安導演、侯孝賢導演和蔡明亮導演。做電影都知道，要完成電影不是這麼容易，要堅持影片風格更不簡單，像蔡明亮導演堅持走藝術片這條路，真的不容易，李安導演一個華人到美國拍電影，得到美國人認同，很不容易。」

他也趁機喊話，無論得獎與否，都希望三位導演可以找他合作，至於如果像《色，戒》或《天邊一朵雲》需要全裸演出？李國煌求饒說：「不行不行，讓觀眾在戲院吐滿地就麻煩了，不穿衣服要嘛就要觀眾有興奮感，要嘛就會產生嘔吐感，滿極端的。」

李國煌期待體驗金馬星光大道，表示能入圍已經很開心。(李國煌經紀公司，金剛媒體提供)

李國煌在《男兒王》中有反串變裝演出，他表示劇組找了變裝皇后來指導他穿著，不僅腰部兩側和屁股後面都要塞四塊海綿，還要穿三層絲襪，「而且還要穿女性內褲，對我來講，拍的時候又看不到，不知道為什麼一定要穿，但是變裝皇后堅持會不一樣」，李國煌表示，穿了幾天發現可能是心理作用，看自己穿女性內褲，很自然就有女性化的肢體表演，「講難聽一點就是用內褲來洗你的腦！」

他談到《男兒王》中最困難的一場戲，是變裝團體一起唱跳〈看我72變〉，「不是對嘴錯，就是舞蹈的拍子錯，不然就是我對了其他人錯，那場戲至少拍了20次，跳了四個鐘頭，拍完大家都累壞了。」

李國煌在戲裡遇到人生最大挫折，他表示25歲的時候，曾因在電視台主持時講錯一句話，被觀眾砲轟，要他在節目上當眾下跪道歉，「我覺得男人膝下有黃金，只有長輩可以要我跪下，所以拒絕，那時真的感覺很灰心，喜歡表演和娛樂，竟要搞到下跪求生存」，他表示母親知道後對他說「因為一兩人而放棄喜歡的東西真的值得嗎」，一句話點醒他，從此不去在意。

他在《男兒王》中瞞著妻子去變裝皇后酒吧上班，笑說現實生活中很多事情都不敢跟老婆說，「買名牌就不敢跟她講，換車也不敢講，每次都先下手為強，還沒買就講一定被罵，買了再講被罵才值得啊！」他已有三個小孩，這次帶老婆來台，因老婆眼睛手術而申請一起隔離好就近照顧，還因此被吳宗憲虧「沒得金馬獎得一個Made in Taiwan的（小孩）也不錯」，李國煌笑說：「如果真有第四個，就要憲哥幫忙養！」

(中時 )