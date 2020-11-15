前四名的選手（王威元提供／戴上容新北傳真）

新北市議員王威元15日與家長協會三蘆區總會舉行「三重區國小盃戰鬥陀螺大賽」，吸引超過800位大小朋友參與，除了預先報名的216位就讀於三重區國小的選手外，即使沒有參加比賽的小朋友也有8個闖關區以及4個政令宣導攤位可以參加，讓每位來參與的民眾都大呼過癮！

王威元表示，自己是兩個孩子的爸，常常學習用孩子的視野看世界，也因此能發現很多很重要但一直被忽略的事情，例如通學廊道的設計：用大人的眼光不會覺得很難走很危險的人行道，在小孩子眼中這些障礙物（變電箱、路燈基座、機車等）都是龐然大物，非常危險。還有教室安裝冷氣也是所有孩子在炎炎夏日的心聲！身為超人把拔議員有責任為孩子成長的環境努力。

王威元：「我們這一代在成長的過程通常跟父母親比較疏離，所以我們心中都住著一個還沒長大的孩子，透過陪伴我們孩子成長其實也讓住在心中的孩子重新長大了一次，圓滿了自己的人生！孩子成長過程中最重要的是樂觀、自信，希望透過多元的活動比賽，讓不同興趣的孩子都能得到肯定，功課成績很重要，但不是衡量孩子成就的唯一選項」

鍾欣盈小姐說，她一個多月前透過臉書粉絲團向王威元議員建議可以舉辦戰鬥陀螺比賽，留言隔天馬上收到辦公室邀請討論活動內涵與細節，這樣的效率讓人感動。看到現場這麼多孩子開心的笑容，更堅定確定當初支持超人把拔是正確的選擇。

家長協會三蘆區總會長蔡東哲則說，一直在思考如何以孩子為本位出發，辦孩子喜歡的活動，取代以往服務家長的活動；這次戰鬥陀螺比賽雖然忙壞了大家，但是很開心我們真的成功地讓孩子們主動帶家長一起來報名參加比賽。

經過一個下午激烈的競賽之後，216位選手比賽成績出爐，第一名是厚德國小一年級的賴彥碩選手，第二名是五華國小六年級的陳彥廷選手，第三名是重陽國小三年級李彥甫選手，第四名是集美國小二年級黃柏瑞選手。

王威元說將拜託校長們在朝會時進行頒獎，並恭喜李怡萱小朋友陪弟弟來比賽幸運地抽到價值約15000元的switch及遊戲碟。

(中時 )