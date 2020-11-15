1架俄羅斯An-124「禿鷹」(Condor)戰略運輸機，在飛行過程發生引擎故障，碎片還沿路往下掉。An-124的緊急降落在新西伯利亞機場，著陸時，機頭起落架折斷，整架飛機滑出多雪的跑道末端，機身與機翼都有受損。儘管如此，飛機上機組成員都尚受傷

The Drive報導，這架An-124運輸機，俄羅斯註冊號為RA-82042，屬於是伏爾加-第聶伯航空（Volga-Dnepr）所經營，該公司操作An-124有12架之多。飛機從西伯利亞國際機場出發，前往奧地利維也納，事件發生時它沒有運載任何貨物，但船上有14名機組人員。

迫降的An-124運輸機受損很明顥。(圖/the driver)

An-124是世界第2大的運輸機(最大的是特製太空梭載運機An-225，僅1架)，它可運載175公噸的酬載 ，正常飛行機組人員為6名，通常還會帶上2名載荷主管來處理貨物 。

這起事件有不少影片可以分析，從影片中看到，An-124在起飛後2分鐘，就出現引擎故障，立即轉向準備返回新西伯利亞國際機場，由於情況緊急，它沒辦法依照正確降落速度著陸，衝出跑道末端200公尺，機鼻起落架在雪中塌陷。

Volga-Dnepr An-124 overruns runway following emergency landing at Novosibirsk Airport, Russia. No injuries reported. https://t.co/0m9Pn5zW28 pic.twitter.com/JvDNp8x7N7 — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) November 13, 2020

初步報告表明，飛機的第2引擎，也就是位於左側機艙左側的那具，發生了發動機失控的情況，渦輪扇裂解，零件碎片穿透機艙並掉出來。這是引擎故障中特別危險的一種，因為飛脫的扇葉可能穿透機艙、燃油箱或飛機其他關鍵部件。

Aviation News: Volga-Dnjepr Antonov AN124 Landing Novosibirsk Airport Runway Excursion 13 NOV 2020

這起事故中，碎片打壞了機翼根部，然後掉到了地面。隨後的新聞表示，有一些碎片砸破了倉庫的屋頂。

據報導，除了引擎故障外，這架An-124無線電 應答器也出現故障，與機場方面還失去了通信。據報導，這一切都是在飛機爬升至巡航高度，也就是約550公尺時候發生的。目前尚不清楚通信喪失是否與引擎故障同時發生。

An-124是1970年代，由烏克蘭基輔的安東諾夫設計局(Antonov )開發，其主要用途是戰略軍事運輸，配備了現代化電傳飛控系統，是蘇聯最早的電傳飛機之一。第1架於1982年12月26日首飛，隨後量產54架，全部是在基輔和烏里揚諾夫斯克(Ulyanovsk)製造。其中，基輔廠區負責的是發動機部分，當地有伊夫琴科-進步設計局(Ivchenko Progress)，製作D-18T Series 3型渦輪風扇引擎，每台推力超過51,000磅(23噸)。

值得注意的是，正因為這些發動機是在烏克蘭生產的，在2014年，俄、烏兩國發生克里米亞半島衝突，烏克蘭也就不再提供更多的發動機和零配件。目前尚不清楚這樣的政治問題是否以導致了這次事故，目前正在進行正式調查。

可以確定的是，俄國空軍（VKS）的An-124機況不算好，截至2016年，俄國空軍有26架An-124，但只有9架具有合理的適航能力。

俄羅斯現在正在全新設計新的戰略運輸機以替代An-124。該計畫名為「Slon」，是俄語中的「大象」。該計畫外觀與An-124類似，但還要再更大。

(中時新聞網)