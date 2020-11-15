過去一周，美國單日新增新冠肺炎確診病例突破18萬大關，累計病例已約1100萬，甚至還傳出連美國特勤局有超過130名探員確診。對此，前立委林濁水直言，民粹總統忙造勢，遭殃的是特勤，但不民粹怎能衝高選票，並讓台灣川為之粉瘋狂？

綜合外媒報導，有130名特勤局探員因接觸到新冠肺炎患者遭到傳染，並被隔離，而原因則可能和他們曾跟隨川普出席各地的造勢大會有關，許多官員和民眾在這些場合並未配戴口罩，增加了傳染風險，甚至也有官員也因此染疫，如白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）等。

對於美國總統特勤超過130人確診隔離，林濁水今(15日)在臉書上表示，真慘，民粹總統忙造勢，糟殃的那裏只是特勤。並指出，德州，佛洛里達兩個川粉大本營正是疫情衝高名列前矛的州。

林濁水還指出，但是不民粹，怎可能選票衝高破歷屆記錄，還衝到台灣川粉為之瘋狂。他也很感嘆，「唉，就是這樣了。能不為底層苦人哀」。

網友們也留言回應，「向台灣的民粹學者致敬」、「理智的大師，不理智的川粉。民主制度下蹦出了個川建國，選輸了還不認，丟臉啦」、「這真的是很扯！可惜這些人不能在三四天後就出院」。

美國總統特勤超過130人確診隔離 。 真慘，民粹總統忙造勢，糟殃的那裏只是特勤。德州，佛洛里達兩個川粉大本營正是疫情衝高名列前矛的州。 但是不民粹，怎可能選票衝高破歷屆記錄，還衝到台灣川粉為之瘋狂。 唉，就是這樣了。能不為底層苦人哀。 由林濁水發佈於 2020年11月14日 星期六

(中時新聞網)