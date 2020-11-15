現任美國總統川普14日推特再發文，雖首次「承認」拜登勝選，但卻是為了砲轟他完全是靠操縱選舉才能「贏得選戰」。他強調，這場選舉完全不允許監票員進入開票現場，「Dominion投票系統」更是「惡名昭彰」的無用設備，根本不適合用於選務。

在推文中，川普難得的稱拜登「勝利」，卻是為挖苦他靠作弊才成為贏家。他指控「Dominion投票系統」是出名的爛系統，自己在德州根本大勝。最後仍不忘向媒體報一箭之仇，痛斥「假新聞安靜！」

CNBC訪問白宮官員，詢問川普此番推文是否等同承認敗選；該官員表示「看起來像這樣沒錯」，並補充這可能是川普承認選舉落幕。

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

自川普抨擊選舉操縱、舞弊以來，全美各地官員與國土安全部都已出面否認此一聲明。此外，選舉結束以來荒腔走板的行為，已讓川普失去推特的青睞。推特隨即在這段聲明底下標註，「此段關於選舉舞弊的宣稱是有爭議的」。

事實上，川普近日連珠砲轟選舉作弊，讓臉書、推特等社群媒體都對他嚴格審查，引發「鋼鐵川粉」率眾出走其他社群網站；也讓Parler、Newsmax及Rumble等右翼人士最愛的社群媒體網站，意外成為當紅炸子雞。

由於Parler對川普類似言論不會採取封鎖，讓大選以來Parler的app下載量增加逾330萬人次，累計全球已達730萬人次安裝。另外，Newsmax曾獲川普認可，加上允許「鋼鐵川粉」在上面大吐苦水，也吸收不少「川家軍」轉移陣地至其上。

(中時新聞網)