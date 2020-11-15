根據環保署空氣品質預報，明天16日起至19日的環境風場轉偏東風，中南部空品恐達「橘色提醒」等級。台中市府環保局15日晚間表示，隨著氣溫回暖及轉吹東風，中部空品稍有轉差，尤其「內陸市區」在17、18日兩天相對較差，市府已啟動應變措施，並持續監控空氣品質，提醒市民做好防護措施。

環保局表示，明天起至19日環境風場轉偏東風，西半部風速逐漸減弱，清晨及夜間擴散條件較差，且可能有背風渦旋產生，不利污染物擴散；午後受光化作用影響，中部近山區臭氧濃度易上升，中南部空品恐達「橘色提醒」等級。

環保局指出，市府已啟動應變措施，包括通知前30大固定汙染源自主降載、加強查核加油站是否有油氣洩漏情形、出動各區稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝及加強怠速熄火等減緩空品惡化程度。

環保局強調，已橫向通報各局處通知所屬機關學校單位配合執行防制措施、調整戶外作息，並提醒市民留意空品變化，做好防護措施。

(中時 )