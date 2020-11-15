曾抱持著不婚主義的天心，因拍攝《閉嘴！愛吧》與韓國攝影師金榮敏結緣，兩人交往數月後閃電完婚，消息一出，震驚演藝圈，她笑稱「謝謝金英敏先生的勇氣、體貼、溫柔，不管做什麼事做什麼決定總把我和媽媽放在第一位置」。

嫁作韓國媳婦的天心，坦言自己在家是母老虎，但懂得順著老公，再加上兩人價觀相近、個性也互補，夫妻感情絲毫不受遠距離影響。

體貼老公難得被天心抓到柄 (圖/ 翻攝自天心IG)

日前天心過生日，她在IG上曬出與老公的合照，照片中的天心雖然素顏，但氣色相當好，原以為是要說老公壞話，沒想到卻是終極放閃文，文中說：「金：老婆老婆對不起，我真的是個壞老公，竟然忘記跟妳說生日快樂⋯；我：你每天忙到睡不飽覺我都心疼死了，才不在乎什麼生日，而且～你終於有把柄在我手上，金英敏先生也會有忘記事情的一天，哇哈哈哈，太爽了。

不止生日當天的放閃道歉文，連日常生活中的小細節，天心的老公也會一一提醒她要多加留意，粉絲們看了也說「很貼心」、「金先生好暖」。

天心曾有次和老公說：「怎麼辦？我可能一輩子都不會做菜。」老公則寵溺地回答：「娶妳又不是要叫你來煮飯的。」這也讓她再次確認「果真嫁對人」！

(中時新聞網)