上周新台幣對美元匯價又回到「央行防守價」行情，盤中照樣上演衝刺3角以上的差價，其他貨幣對美元也多處於上風，外銀財富管理部門認為，美國大選選情爭議雜音有限，美元不改疲弱趨勢，只是非美貨幣似乎也少了推升柴火，反而是新冠疫苗的消息成了國際金融市場的指揮棋，好壞消息會左右美元的反彈或續弱，富蘭克林證券投顧亦預估，美元指數本周將持續在93水準上下橫盤整理。

渣打財富管理分析，11月以來全球新冠肺炎新增確診人數上升，尤其美國出現人數爆增、累計個案再創新高，美股收跌進而美元有撐，美元的避險功能暫時浮現，隨後上周傳來輝瑞疫苗試驗結果預防率高達90％，疫苗及藥物研發消息淡化市場對疫情的擔憂，避險需求立即轉弱，不僅美元回軟，亦拖累日圓拉回，周線下跌1.02％。

富蘭克林證券投顧表示，疫苗試驗結果一旦優於預期，避險需求隨之消退，就會壓抑美元，震盪走低，提醒外幣投資人，留意疫苗發展，對美元上行動能形成限制，反之帶來新興貨幣的後市看俏。

英系銀行渣打對於英鎊前景，仍具信心，認為最近的脫歐會談僵局、加上英國GDP初值不如預期，造成英鎊下跌，可視為修正拉回，可觀察對美元匯價能否及時支撐在1.298。

而在市場情緒轉趨惡化下，澳幣對美元也呈現下滑至0.7220附近，渣打銀行表示，雖然維持看好澳幣的觀點，市場氛圍仍是近期的影響主因。注意關卡價位，若跌破0.7200則可能續朝0.7130前進。

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