行政院發言人丁怡銘因失言引爆風波，行政院長蘇貞昌也多次道歉，但爭議持續延燒，日前傳出丁怡銘為避免事件持續擴大，已向行政院長蘇貞昌請辭，但蘇尚未批准。今日有消息傳出，在丁怡銘的堅持下，蘇揆已同意他請辭。

行政院發言人丁怡銘今(15)日表示，行政院發言人責任是協助行政院對社會人民進行溝通宣傳，推動政府政策。角色應該是行政團隊的助力，而非團隊的負擔，近日所引起的爭議，因為在野黨刻意政治操作，讓他身為發言人的角色與工作難以為團隊加分，更為避免對行政團隊的政務推動造成困擾，已向蘇貞昌院長提出請辭，並於今晚已獲得院長勉予同意，即日起辭去行政院發言人一職。另蘇貞昌院長也指示，由行政院秘書長李孟諺暫兼行政院發言人。

此外，有一名政院人士透露，日前秘書長、副秘書長、發言人開會討論如何因應立法院要求去報告，會後傳出丁怡銘要向院長請辭，因若爭議持續延燒，只會危及蘇貞昌，「丁主動提的，但院長好像未決定」。

對此，丁怡銘曾駁斥這則傳聞純屬臆測，但不料15日晚間卻傳出，他向蘇揆請辭獲准的消息。

(中時新聞網)