好尷尬！一名男網友無奈表示，自己日前帶女友和三五好友聚餐，女友自己做主點了一份拼盤，上菜時也笑笑的說「大家一起吃」，但等到結帳時女友卻大聲嚷嚷的問，為何其他人沒有一同分擔拼盤的錢，讓場面尷尬到了極點。

原PO在臉書專頁「靠北女友my girl」上說明，有次帶女友和自己好友出去吃飯，每個人都點一個套餐，但服務生卻突然上了一個要價1299元的大份海陸拼盤，正當大家疑惑是不是送錯時，原PO女友便跳出來說是自己點的，還開心的笑說，「當然大家一起吃了」。

大夥吃飽要結帳時，分別各自拿了套餐的錢放在桌上，怎料原PO女友這時卻嚷嚷著「為什麼其他人不付拼盤的錢」，此時原PO才趕緊出來打圓場，並表示自己會出，沒想到女友不給面子，竟還接著說「大家都吃了還不付錢」，讓場面尷尬到極致。

朋友見狀也默默掏出錢包，準備分擔，但原PO認為這份拼盤是女友自做主張點的，且一開始也沒先說好，當然是自己買單。貼文發出後也讓不少網友看傻，「簡單來說就是強迫消費…」、「連1299都能吵，建議分手」、「遇到這種的真的破壞氣氛」、「誰點誰付錢很正常吧，裝什麼大方還要人家幫忙付」。

(中時新聞網)