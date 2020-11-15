國家海洋研究院於本(11)月14日舉辦第一屆模擬海洋國際會議，會場上14組參賽隊伍皆積極展現海洋法政智識與團隊合作精神，最終由「Mare Liberum隊伍(代表菲律賓國家)」，榮獲本屆最佳代表團隊(Best Delegation)之殊榮。

第一屆模擬海洋國際會議「Mare Liberum隊伍(代表菲律賓國家)」，榮獲本屆最佳代表團隊(Best Delegation)之殊榮。

國海院肩負發展海洋的使命，承擔海洋人才培育之重任，為拓展我國青年學子國際觀，接軌國際海洋政經及外交局勢，培養跨領域之海洋人才，特於高雄集思亞灣國際會議中心辦理第一屆模擬海洋國際會議(Model Ocean Conference)。

「”Team Banana”隊伍(代表國馬來西亞)」隊伍，榮獲本屆傑出代表獎。

本次會議主要是提供一個平等的對話平台，參採模擬聯合國議事規則，徵選全台15組優異青年學子團隊，分別模擬代表臺灣、菲律賓、中國、越南、日本、美國等15個國家，以「解決南海潛在衝突」為題，透過全程英文的形式來訓練參賽者的國際協商、論辯能力，並磨練其溝通力與臨機應變技能。

「”團隊的名稱”隊伍(代表國中華民國)」，榮獲本屆榮譽提名獎。

南中國海議題因長年間各國政治、歷史、海洋資源複雜糾葛，加上世界海洋主權意識高漲，使得南海周圍的爭端與爭議牽涉甚廣，盤根錯節。近期因中美關係高度緊張下，南中國海成為各國海事軍事展現與宣示主權之地，會場上各組團隊莫不竭盡所能地合縱連橫、發表高見，代表自身模擬國家並爭取他國對於最終決議文之共識。

最終由「”Mare Liberum”隊伍(代表國菲律賓)」，榮獲本屆最佳代表團隊(Best Delegation)並獲得新台幣5萬元獎金、「”Team Banana”隊伍(代表國馬來西亞)」隊伍，榮獲本屆傑出代表獎(Distinguished Delegation)並獲得新台幣3萬元獎金、「”團隊的名稱”隊伍(代表國中華民國)」，榮獲本屆榮譽提名獎(Honorable Mention)並獲得新台幣1萬元獎金。

國海院邱永芳院長表示，本次透過模擬的方式吸引國內外各大專院校報名參賽，本次活動已成功擾動台灣優秀青年學子重視海洋議題。這次有來自臺灣大學、臺灣師範大學、交通大學、清華大學、中興大學、成功大學、高雄科技大學、海軍軍官學校等臺灣及外籍留學生共襄盛舉，更有留學美國、加拿大的學生(因COVID-19疫情無法出國)組隊參加本次活動，會場上眾星雲集、高手如雲，讓這次活動成效更顯意義。

而我國身為海島國家，國家海洋意識與海洋權益更是需要新一代青年共同參與，本院將持續進行海洋人才培育，吸引更多有志青年投身海洋相關事務，為臺灣海洋國家共創新篇章。

(中時新聞網)