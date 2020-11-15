70歲知名導演徐克曾執導過《英雄本色》、《倩女幽魂》、《黃飛鴻》等經典作品，被譽為是電影鬼才，2014年他與前妻施南生離婚後，之後便和小30歲的女友樂樂形影不離，2人感情穩定，最近又被捕捉到2人一起到餐廳用餐，樂樂手上還戴著鑽戒，令人懷疑情侶倆是不是已經修成正果了。
徐克和樂樂早於2011年就在網路上相識，2人一拍即合，徐可就讓樂樂來擔任自己的私人助理，但兩人關係明顯過從甚密，多次被拍到勾手、摸臉等甜蜜互動，而2人的關係，正宮施南生也早已知情，但她直到2014年才正式宣布已和徐克離婚。
多年過去，兩人雖然交往穩定，卻遲遲沒有傳出結婚消息，日前卻被發現徐克和樂樂到餐廳用餐，兩人身穿深色大衣、頭戴冷帽，不約而同將自己包得緊緊的，兩人的互動看起來已經像是老夫老妻，值得注意的是，樂樂手上還戴著鑽戒，頓時在網路上掀起討論。
網友紛紛猜測兩人是否已經默默領證結婚，「沒甚麼大驚小怪的」、「也該給個名分了？」、「前妻情何以堪」、「這是第四婚？」、「不管怎麼樣還是祝福」、「鑽石夠大顆一定要嫁」、「曾經風流也該定下來了」。
(中時新聞網)
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