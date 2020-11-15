因牛肉麵失言風波引發爭議的行政院發言人丁怡銘，今晚已向行政院長蘇貞昌請辭，立刻生效，近日將由行政院秘書長李孟諺暫時兼任發言人。

丁怡銘於周四(12日)在行政院會後表示，今年台北牛肉麵節冠軍的店家，其牛肉產品僅標示產地美牛，沒標示是否含萊客多巴胺，結果不久後業者拿出檢驗證明，證實其牛肉萊劑零檢出。

丁怡銘不久後改口道歉，並訂購100碗牛肉麵，卻又被眼尖網友抓包打統編疑似打算報公帳，而被酸「怡銘點餐，全民買單」，丁怡銘於是又取消訂單重新下單，並於當日晚間親赴店家吃麵致歉，但已引發輿論憤怒。

藍營立委要求丁怡銘周一(16日)到立院專案報告說明，丁一度以沒有幕僚備詢前例為由請假，後在壓力下又鬆口會再考慮。而蘇貞昌也因說出「丁怡銘是年輕人難免犯錯」，讓外界質疑護短，名嘴朱學恆還酸「丁都44歲了還叫年輕人？」

李孟諺曾是蘇貞昌在台北縣長任內的水利局代理局長，也曾在副總統賴清德升任行政院長後，代理台南市長，在2019年1月14日蘇貞昌上任行政院長當日，李孟諺也接下行政院秘書長一職至今。

丁怡銘發布聲明表示，發言人責任是協助行政院對社會人民進行溝通宣傳，推動政府政策。角色應該是行政團隊的助力，而非團隊的負擔，近日所引起的爭議，因為在野黨刻意政治操作，讓他身為發言人的角色與工作難以為團隊加分，更為避免對行政團隊的政務推動造成困擾，已向蘇貞昌院長提出請辭。

(中時 )