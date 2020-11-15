網友貼出超狂騎士的停車法。(圖擷取自Dcard)

沒有最狂，只有更狂！一名網友傻眼分享一張照片，只見照片中停車場出現一輛超狂機車，直接停在地上的標示「出口」的口字上，讓他傻眼直說，「真的無法理解 車主在想什麼」，也讓許多網友看傻，直呼「永遠別低估人的極限」。

原PO在網路論壇「Dcard」上貼出一張照片，從中可以看見一輛機車停放在停車場，但仔細一看便會發現，停的位置不太對勁。原來這輛藍色機車疑似找不到停車位，便將出口的「口」字當成停車格，讓原PO相當傻眼「真的無法理解車主在想什麼...車停這樣自己都不覺得哪裡奇怪嗎？」

照片曝光後，許多網友紛紛留言「停好，拍照，騎走，結案。留下在那邊困惑的你」、「直接在上課的時候笑出來」、「還有待轉區停車的勒」、「笑到起乩...」、「這樣比較不會刮傷」、「我記得是高雄大學的學生機車停車場。不要問我為什麼知道」。

不過也有網友透露，這張照片其實在網路上流傳許久了，先前也有網友上傳到臉書社團「爆廢公社二館」，也讓許多網友笑翻，引起不少討論。

(中時新聞網)