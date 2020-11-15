一名專門在活動上表演鋼管秀的辣妹舞者，某次接了一場在尾牙上的表演，當這名辣妹到台下與賓客互動時，突然被一群喝醉的男子強迫架住，胸部也被這群人用力撞擊，辣妹氣壞到醫院驗傷，並且控告當天主持人、還有業者，但法院認為主持人與業者未得利，判鋼管辣妹敗訴。

根據判決書指出，提告的辣妹表示，自己平時靠跳舞賺取收入，當時接了一個尾牙表演，席間卻遭多名喝醉男子架住，導致身上許多地方受傷，但業者卻沒及時終止表演，當天主持人也沒維持秩序，主持人還對自己大吼「回去啊」等語，要求辣妹回到混亂的現場繼續表演，因此辣妹認為這兩人應負連帶責任，共求償50萬元。

針對指控，業者表示辣妹並不是公司員工，且事發當下自己並沒有在現場，活動結束後，辣妹也沒向業者反應此事；對此，主持人則反駁，辣妹表演時會下台與賓客互動、賺取小費，拿到的錢亦歸她自己所有，事發當天，有提醒她台下有賓客吼叫，對於是否要不要到台下，她可以自行決定，最後也沒強制辣妹回到表演現場。

法官審理此案時認為，辣妹到台下與賓客互動，賺取的小費確實都是個人所有，業者與主持人並沒有從中獲利，至於女舞者受傷，是由於現場賓客用頭撞擊導致，沒有證據顯示辣妹的傷勢，與業者、主持人有直接因果關係，最後判決辣妹敗訴。

(中時新聞網)