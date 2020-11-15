大陸女星謝娜和歌手老公張杰結婚9年，前年生下一對雙胞胎女兒跳跳、俏俏，一家四口受到許多網友喜愛，近來傳出39歲的謝娜疑似懷二胎，不但被拍到肚子微凸，還在直播節目疑似出現孕吐反應，在陸網掀起熱烈討論。

謝娜近日參加直播活動帶貨，直播到一半，她突然低下頭趴在桌子上休息，疑似出現乾嘔狀況，一旁的男主持人見狀還拍了拍她的手臂以示安慰，而謝娜休息數秒過後，起身就喝水漱口，但表情看來仍不太舒服。

謝娜直播時突不舒服趴桌，疑似出現孕吐反應。（圖／翻攝自微博）

謝娜在節目用毛毯遮肚，被猜可能懷二胎。（圖／翻攝自微博）

不過，在節目的後半段，謝娜看起來還是十分難受，不時抓空檔深呼吸又吐氣，就像在緩解身體的不舒服，類似孕吐反應，引起大批網友瘋猜謝娜可能懷上第二胎。

另外，有人指出謝娜平常在主持的節目《快樂大本營》活躍好動，但在最新一集節目中，她卻只坐在一旁看嘉賓玩遊戲，更衣著寬鬆並用毛毯蓋著肚子，且在節目的官方花絮照裡，謝娜走路時小心翼翼，一旁還有工作人員攙扶，似乎散發濃濃孕味。

(中時新聞網)