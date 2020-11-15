《星條旗報》14日報導，隨著現任美國總統川普4年來力挺台灣，帶來的政策發酵與慣性正影響總統當選人拜登的兩岸政策，讓拜登陷入要退守原狀，忍受「舔共」的罵名，還是維持川普的「硬派作風」，卻削弱北京在貿易、氣候變遷等議題的合作。川普的兩岸政策恐成拜登初期無法承受之重。

報導中指出，僅管川普曾一度為爭取北京在朝鮮半島議題的合作，而收回對台灣的支持；但從貿易戰、新冠肺炎的爆發，再到對台大規模軍售，川普已在台灣「大量圈粉」。

相較之下，拜登在選前承諾加深與台灣關係，並對中國大陸採取更強硬的路線；另一方面，蔡英文在推特上向拜登祝賀當選，外交部長吳釗燮也表態「正考慮各種方式向新總統道賀」，這些都讓北京拿出放大鏡細細檢視拜登未來的兩岸政策，是「川規拜隨」還是為爭取大陸在全球議題的合作，而在台灣事務上退守。

雖然華府內部在過去數十年來，都有一派聲音主張透過與大陸交往，進而帶動北京的民主改革；但如今西方世界的主旋律卻是對抗大陸。這讓拜登團隊更小心謹慎，不肯在兩岸政策上過早做出表態。

雪上加霜的是，港府日前取消泛民議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌的立法會議員資格，卻引發香港泛民主派立法議員集體總辭，讓拜登面臨內部更大的壓力，要求其對大陸「硬起來」。

報導認為，包括國務卿蓬佩奧、共和黨籍參議員盧比歐，都被視為2024年共和黨角逐大位的重要人士。兩人為對陸鷹派大將，恐讓拜登面臨不採取強硬態度，恐成選戰攻防罩門的窘境。

特別是，蓬佩奧近日先後宣布將與台灣進行台美經濟論台，以及台灣不是中國大陸的一部分，都成為他日後參選的重要資本，卻是拜登無法忽視者。

報導強調，中共試射號稱「航艦殺手」的飛彈，目的就是在暗示陸方底線在哪，以免雙方關係失空。

但是，拜登仍承諾與「朋友、盟友」一同促進亞太地區共同繁榮，並將大陸針對新疆維吾爾族的再教育計劃稱為「種族滅絕」；加上其團隊前白宮副國家安全顧問瑞特納已警告「不要對中國大陸抱有滿腔熱血」，並承諾台灣將成為未來施政議程的「最頂層」，恐怕拜登就任初期仍會維持強硬立場。

不過，強硬卻有別於川普，拜登顧問團已表太會避免「新冷戰」。前副國務卿布林肯（Antony Blinken）表示將恢復北京與台北的「平衡」；另一位團隊成員塞瑟（Brad Setser）更指控台灣遠比大陸更為貨幣操縱國。

(中時新聞網)