公視人生劇展《月亮女孩》（左起）劉主平、韓寧、陳又瑄飾演個性不同的好友。（公視提供）

《月亮女孩》謝瓊煖與韓寧飾演母女。（公視提供）

公視影集《返校》的主角「學姊」、新秀演員韓寧，接演公視人生劇展《月亮女孩》，劇中飾演未婚懷孕的女生，甚至還走入大學校園「真的上課」、參與期末演出，詮釋截然不同角色與拍攝方式，劇中她與飾演媽媽的謝瓊煖對戲「真的被念」，直說「令人印象深刻」。

新生代演員韓寧、陳又瑄、劉主平演繹《月亮女孩》劇中二十多歲年輕女生，三個人一起上課、玩樂、分享煩惱。劇中韓寧飾演少根筋的「小希」，在自己意外懷孕後，開始做了奇怪的夢，夢中去有山、洞穴、橋的地方，在半夢半醒間試圖理解未知的地方和自己的關係。

韓寧甫從《返校》殺青，隨即接演《月亮女孩》主角「小希」；她形容《返校》的方芮欣「性格非常強烈、目標非常明確」，但大學女生「小希」則處在探索、迷惘階段，一個人探索世界、認識自己，兩齣戲風格迥異，讓她也笑說「好像從1969，走到2019年」。

韓寧認為「小希」跟大二時候的自己很像，她形容「當初比較衝動，想找自己的極限，很容易把自己置身在危險的情況」；當時她趁暑假獨自出國去歐洲、西班牙，跟許多陌生人相處、認識，她說「處在完全陌生的地方，也沒有人知道我在哪」，但卻讓母親、家人都覺得「妳在幹嘛」；但韓寧覺得在這樣探索世界過程「比較了解自己一點」。她跟導演劉家欣分享自身經驗，也認為或許是這樣的特質，讓導演找她詮釋這角色。

金鐘影后謝瓊煖劇中飾演韓寧的母親，一場因未婚懷孕，母親質問她的戲，只見謝瓊煖壓著情緒，但仍全身發抖地說：「還要騙我到什麼時候？」韓寧說：「不管導演重來幾次，瓊煖姊都能到達那種高度，給我好多震撼彈。」

韓寧表示，現實生活中與母親像朋友，但戲裡謝瓊煖「念女兒的口吻、一直叫妳吃東西」，她都有種彷彿在和自己的母親對話的感覺，覺得謝瓊煖給她的反應非常真實。

由於有些場景劉家欣設計讓演員們進入一個真實的時空，以紀錄方式拍攝，也因此韓寧與劉主平有機會上了實踐建築系的課，韓寧說「我們就真的上了一堂課」，還跟教授對話、交流。此外，她們也實際參與了課堂「身體表演」的期末呈現，韓寧說「那些真實的拍攝，是無法預演或重來的」。在韓寧與劉主平進行表演時，實踐的學生觀眾被兩位演員觸動，還一起加入表演，韓寧說「他們激動地拿土丟我們，還將道具搶走」；因要讓表演走完，該場戲才能結束，但仍要鎮定地與「突如其來的演員」互動，讓韓寧笑說「真的令人印象非常深刻」。

《月亮女孩》改編自導演劉家欣周遭朋友的故事，承襲她以女性觀點出發的前作《凡凡》，描述二十多歲大學生，對於自我探索的迷惘和成長，也透過劇中的角色，來探討創作、夢境、身體與自我療癒等議題。以《青苔》獲得金鐘獎最佳電視電影的蘇奕瑄擔綱製作人，認為這是現今難得以「女性身體」為主題的影視作品，講述年輕女性懷孕，從對身體後知後覺，到理解身體和自我的關係。

(中時 )