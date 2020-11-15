行政院發言人丁怡銘因牛肉麵失言風波，引發爭議，已向行政院長蘇貞昌請辭獲准。有民眾向內政部檢舉丁怡銘涉散布假訊息，刑事局指出，此案未構成違法要件，故暫不受理偵辦。資深媒體人羅友志直回：就這樣？

羅友志在臉書粉專《友話直說》表示，就這樣？刑事局固然自己可以說，丁怡銘不是惡意、沒有造假、沒有造成危害，哈哈哈。那當初大選，一些婆婆、阿伯在群組自嗨，什麼惡意了？造假給誰看了？造成幾個人的「害」了？人辭了，才是算帳的開始！這禮拜，各單位走著瞧！有政府真擔心。

網友紛紛回應說：「辭職只是小菜一碟。」、「感覺蘇是斷尾求生」、「是不是非惡假害，是刑事局說了算？還是法院說了算？刑事局比法院大？」、「等風聲過後，又會被派到某單位，續領高薪！」、「他可別忘了付3.9萬的訂麵錢捏。」

也有網友認為，「勉予同意、他日另有重用=止血=結案。」、「又一個準備升官。」、「奈何不了他的，老招，躲一陣子再高升，重點是就這樣沒事了。」、「一丁未平，一丁又起。」、「顏色對了就對了，有黨證天下無敵。」

(中時新聞網)