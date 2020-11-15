前行政院發言人丁怡銘因失言引發牛肉麵風爆，行政院長蘇貞昌也多次道歉，但爭議持續延燒，15日晚間傳出他向行政院長蘇貞昌請辭，而蘇揆也已批准。此使很快引起網友熱議，有網友揶揄他，是不是準備升官了？還有網友更要警方趕快法辦他。

丁怡銘今表示，行政院發言人責任是協助行政院對社會人民進行溝通宣傳，推動政府政策。角色應該是行政團隊的助力，而非團隊的負擔，近日所引起的爭議，因為在野黨刻意政治操作，讓他身為發言人的角色與工作難以為團隊加分，更為避免對行政團隊的政務推動造成困擾，已向蘇貞昌院長提出請辭，並獲得院長勉予同意。

丁怡銘請辭獲准後，在PTT上引起網友熱議。(翻攝自PTT)

丁怡銘請辭獲准的消息傳出後，立刻在PTT上引起網友熱議，有不少網友揶揄他，「準備升官囉」、「下次升官」、「不過準備升官」、「升官發財請由此路？」、「恭喜，升官了」、「恭喜要升官囉，換個位置繼續報統編」、「辭完去哪邊升官高就呢？」

對於日前有民眾向內政部檢舉丁怡銘發布假訊息，但刑事局卻進行偵辦，有有不少網友在PTT上留言表示，「辭職還是要法辦的喔」、「辭職是基本，造謠假消息可是該法辦關3天」、「關該罰款的別想這樣就跳過，現在沒官位了，警政署可以辦了吧」、「不用關3天？」、「不用關三天嗎？往下看會不會升官」。

(中時新聞網)