雖然電影《自殺突擊隊：集結》（The Suicide Squad）雖然早已殺青，進入後製階段，且主要卡司基本上也全數公佈；不過導演詹姆士岡恩（James Gunn）果然藏有彩蛋。好萊塢動作巨星席維斯史特龍便在IG上透露他受到DC的邀請，加盟《自殺突擊隊：集結》的演出。

席維斯史特龍今(15日)在IG貼出一段自拍影片，影片中他說正要與導演會合，並表示他已看過電影，絕對值得外界期待；只是事後不知為何，這則影音被刪除；但厲害的網友早已下載備份，轉傳到推特上與大家分享。

BREAKING: Sylvester Stallone says he's going to be in James Gunn's The Suicide Squad.

(Source: Sly's Official Instagram)pic.twitter.com/Gz7T6XQP5P — Price of Reason (@priceoreason) November 14, 2020

今年74歲的席維斯史特龍也曾透露，當時接到導演的電話，邀請他在片中扮演一「神祕角色」；史特龍原本覺得自己的體能可能無法負荷，但禁不住導演再三邀請，並指超級英雄電影很好玩後，這才讓史特龍點頭答應演出。

史特龍曾於《星際異攻隊 2》演出戲份不多的破壞者首領，雖然出場時間不足2分鐘，卻讓影迷留下非常深刻的印象；這次再被邀請進入超級英雄世界，此消息一出，也讓許多影迷相當期待他從漫威客串回DC的精彩演出。

(中時新聞網)