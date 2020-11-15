先前一名少女，在中壢火車站乞討，掀起社會大眾熱議，最近台南的花園夜市，公廁旁邊出現一名小女孩，坐在垃圾桶旁邊賣零食，吸引熱心網友注意，也將小女孩叫賣零食的畫面拍照上傳到爆料公社，號召網友「用新台幣讓小妹妹早點回家」，不過當地人卻表示「千萬不要買」、「別濫用愛心」。

熱心網友在臉書社團「台南爆料公社」PO文，表示花園夜市市2號出入口，看到一名小女孩在廁所外面的垃圾桶旁，坐在柏油路上，身旁放一個舉牌，寫著「賣零食，一包10元」，小女孩處境令人憂心，因此網友上前詢問關心，也問小妹妹父母知道嗎，小妹妹回答「知道，但他們都在上班」，網友心疼小妹妹要出來擺攤賣零食，所以PO網希望大家幫助小妹妹趕緊回家。

小妹妹賣零食引起網友討論，不過卻有不少在地人曝光真相，表示已經通知過社會局，但仍時常看見小妹妹賣零食，而且似乎是小妹妹在路邊販賣，父母在遠處等收錢，「媽媽在附近也是擺攤賣，我都看那個女生長大」、「媽媽都用蘋果手機、無線耳機」、「曾在大東夜市也看過」。

許多居民建議，應該要請社會局協助處理，不能讓父母濫用大家對小妹妹的愛心，更應該拒買才對，「若是生意太好，就是剝奪小妹妹童年」、「我不會買」、「沒責任的父母，不要買」、「大人貪婪害了小孩」」、「濫用台灣人愛心，實在過分」、「父母很有問題」；至於文章掀起論戰，PO文的熱心網友則回應「沒有要戰的意思，只是看到小妹妹感激眼神，買一小包零食多少錢也值得」。

(中時新聞網)