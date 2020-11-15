香港油麻地一幢唐樓今晚(15日)發生大火，已知有7人命喪火窟！據報火勢迅速蔓延，並傳出多下爆炸聲，有民眾被困在樓房內，呼救聲不斷。消防車趕到現場灌救，但已有多名居民已吸入大量濃煙及慘遭火焚，其中7人(包括4男3女)送醫後仍不治喪命。消防正進一步調查起火原因。

據《東網》報導，火場在油麻地廣東道及西貢街交界一幢唐樓，據悉居民大多為尼泊爾裔人士。晚上8時許，上址有單位突然起火冒煙，火舌懷疑辣着雜物，助長大火狂燒猛燃，一發不可收拾，轉瞬間變得火光熊熊，並多次傳出爆炸聲。

消防隊接報趕至時，現場火勢已經更見猛烈，隨即派出坍塌搜救專隊協助疏散及救出被困者，同時出動一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，幸迅速控制火勢，短時間內將大火救熄。

火警期間，僅有10多名民民及時疏散至地下安全位置暫避，同時造成至少17人受傷或不適，其中7人送院經搶救後不治。消防在火警後仔細搜索各處有無人受傷或被困，並且進入起火單位調查，暫時仍未查出起火原因。

消息指，事發單位為1樓一間尼泊爾餐廳，其中一個傷者正為其兒子舉行生日派對。據初步了解，傷者表示於上址門前見到有燃燒的蠟燭放於地上，有可能燒着隔離隔音板，引起大火。而傷者有9個親戚在餐廳入面一同開生日會，他和另外兩個小朋友成功逃生。

(中時新聞網)